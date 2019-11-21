РИАМО - 21 ноя. Высокую конкуренцию наблюдают на выборах в совет депутатов Ленинского городского округа, здесь на один мандат претендуют 11 кандидатов, сообщил в четверг на заседании председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

«В целом, ситуация у нас хорошая, конкурентная. Скажу удивительную для меня цифру. Если взять и проанализировать конкурс на один мандат в Москве и в Ленинском районе, то получится, что на один мандат в Москве претендовало 9,5 человек, а в Ленинском городском округе претендует почти 11 человек на один мандат», - сказал Березкин.

Он рассказал, что в настоящий момент в выдвижении приняли участие 11 партий, но одна партия нарушила закон.

«Ситуация довольно спокойная, единственное, что может бросаться в глаза, — самовыдвижение, большой отказ самовыдвиженцев. 19 человек не предоставили документы для регистрации, то есть они выдвинулись, но не пришли в ТИК», - уточнил Березкин.