РИАМО - 21 ноя. Глава Одинцовского округа Подмосковья Андрей Иванов поздравил сотрудников налоговой службы с их профессиональным праздником и поблагодарил их за высокий профессионализм и преданность делу, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Уважаемые сотрудники налоговой службы! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Ваша служба была и остается важнейшим государственным делом. Налоговые органы стоят на страже интересов страны, обеспечивая доход бюджетов всех уровней, являясь гарантом экономической безопасности и надежной опорой власти», — сказал Иванов.

Он отметил, что эффективная работа сотрудников налоговой службы – это развитие городов и поселков, исполнение социальных обязательств, благополучие граждан.

«Благодарю вас за высокий профессионализм, самоотдачу и преданность делу. Ваш кропотливый повседневный труд достоин уважения! В этот день хочу пожелать вам и вашим близким энергии, оптимизма, благополучия в доме и новых успехов в вашей нелегкой работе!» — заключил Иванов.

День работника налоговых органов РФ отмечается ежегодно 21 ноября.