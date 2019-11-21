РИАМО - 21 ноя. Мособлизбирком отказался удовлетворить жалобы двух самовыдвиженцев, которых ТИК не зарегистрировал в качестве кандидатов в депутаты совета депутатов Ленинского округа, передает корреспондент РИАМО.

В частности, члены комиссии не удовлетворили жалобу кандидата по одномандатному избирательному округу №17 Дмитрия Сытника.

«5 ноября Сытник представил в ТИК документы, необходимые для регистрации кандидата, в том числе подписные листы, содержащие 23 подписи избирателей, собранные в поддержку своего выдвижения. В результате проведенной проверки ТИК признаны недействительными 7 подписей избирателей. Достоверными (после проверки Мособлизбиркома - ред.) признаны 18 подписей, что является недостаточным для регистрации», - говорится в пояснительном материале.

В результате проверки ТИК также признал недействительными подписи Любови Гордеевой, выдвинутой в порядке самовыдвижения кандидатом по одномандатному избирательному округу №6. Гордеева предоставила 23 подписи, среди них после всех проверок действительными признали всего 15, что недостаточно для регистрации.

«Жалобу Сытника оставить без удовлетворения. Жалобу Гордеевой оставить без удовлетворения», - сказал заместитель председателя Мособлизбиркома Олег Селекзянов.