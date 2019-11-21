РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 ноя. Ежегодный форум «Управдом» проведут во Дворце культуры «Подмосковье» Красногорска 13 декабря, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Целью форума является выявление состояния развития сферы ЖКХ в Московской области, обсуждение существующих проблем и возможных путей их решения, поддержка наиболее эффективных практик гражданской активности.

«На форуме министерство благоустройства Подмосковья представит свои лучшие практики 2019 года, ответит на все интересующие вопросы жителей», – сказал министр благоустройства Михаил Хайкин.

В работе форума примут участие председатели советов МКД, жилищные активисты, члены общественных организаций региона, представители управляющих организаций, профильных министерств и ведомств.

«Представительская зона форума будет представлена участием Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области, региональных операторов, Госжилинспекции Московской области, МосОблЕИРЦ, крупных управляющих организаций региона», – добавляется в материале.

Время работы представительской зоны форума – с 10:00 до 12:00.