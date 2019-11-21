РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 21 ноя. Взаимодействие администрации Домодедова и предпринимателей обсудили в четверг на бизнес-завтраке с главой городского округа Александром Двойных в рамках Всемирной недели предпринимательства, передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

Бизнес-завтрак организовала Торгово-промышленная палата городского округа Домодедово в рамках Всемирной недели предпринимательства. На нем присутствовали представители администрации и бизнеса городского округа Домодедово. Координатором бизнес-завтрака выступил президент Торгово-промышленной палаты Домодедова Александр Пашков.

«Мы стараемся максимально широко работать в региональных программах, будь то строительство дорог, капитальный ремонт, программы по благоустройству, потому что это все влияет не только на качество жизни домодедовцев, но и дает новый импульс развитию бизнеса. Считаю, у нас в ближайшее время была маленькая, локальная, но все-таки победа. Мы договорились с Торгово-промышленной палатой, с правительством Московской области, о том, что в городе не хватает семейных, детских территорий. И как раз яркий пример того, как правительство, муниципалитет может взаимодействовать с бизнесом: недавно в городе открылось семейное кафе», – сказал Двойных.

Он также поздравил участников с Всемирной неделей предпринимательства, и отметил, что подобные мероприятия проходят позитивно, а их участники испытывают положительные эмоции.

Всемирная неделя предпринимательства – международный проект, охватывающий 165 стран, направленный на формирование предпринимательской культуры и развитие предпринимательского потенциала.

В Домодедове ВНП проходит в шестой раз. Традиционно в рамках недели предпринимательства проводятся лекции от ведущих предпринимателей города в старших классах школ округа, тематические мероприятия для разных направлений бизнеса и обучающие мероприятия.