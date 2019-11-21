РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 ноя. Более 230 школьников и студентов Подольска приняли участие в правовой конференции по правам и обязанностям несовершеннолетних в горокруге, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

Правовая конференция «Права, обязанности и ответственность несовершеннолетних» прошла 20 ноября в Львовском структурном подразделении профессионального колледжа «Московия». Мероприятие было приурочено ко Всемирному дню ребенка. В работе конференции приняли участие учащиеся образовательных учреждений из профессионального колледжа «Московия», РГУТИС, Подольского колледжа имени Никулина, Московского областного колледжа информаций и технологий, старшеклассники лицея №1 микрорайона Львовский.

«Всего в мероприятии участвовали более 230 учащихся. Открыли программу слушатели Школы молодого юриста из АНО ПО «Московского областного колледжа информаций и технологий», которые продемонстрировали судебный процесс, на котором рассматривалось уголовное дело о непредумышленном убийстве. На вопрос ребят ответили представители комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, представитель уполномоченного по правам человека в Московской области в Подольске, управления опеки и попечительства министерства образования Московской области и другие», – говорится в сообщении.

Больше всего ребят интересовали вопросы к сотрудникам Госавтоинспекции: по правилам управления мототехникой; местам, где можно управлять скутерами, мотобайками и другой мототехникой; необходимым документам на права управления и другие.