РИАМО - 21 ноя. Официальный запуск МЦД состоялся на Белорусском вокзале в столице с участием президента России Владимира Путина, с вокзала в поездку по МЦД отправился современный электропоезд «Иволга 2.0».

В масштабном мероприятии принимают участие министр транспорта РФ Евгений Дитрих, губернатор Московской области Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

Путин стал одним из первых пассажиров МЦД. Он проехал от Белорусского вокзала до станции Фили на «Иволге».

Московские центральные диаметры – масштабный проект по развитию пригородного городского пассажирского железнодорожного транспорта в Москве и Подмосковье. Сейчас в регионе запускают два направления: МЦД-1 (D1) Одинцово – Лобня и МЦД-2 (D2) Нахабино – Подольск.

На этом этапе организовано совмещенное движение поездов МЦД в общем графике с другими пригородными поездами и минимальным интервалом движения между различными электропоездами 5-6 минут, при этом такт поездов D1 - 15 минут, а такт поездов D2 - 12 минут.

К запуску первых двух направлений МЦД холдинг «РЖД» провел реконструкцию конечных станций Лобня, Одинцово, Нахабино и Подольск с устройством дополнительных путей для оборота поездов.

Строительство пассажирской инфраструктуры продолжается на остановочных пунктах Баковка, Сетунь, Славянский бульвар, Новодачная, Долгопрудная, Опалиха, Волоколамская, Пенягино/Пойма, Остафьево, Щукинская и Курьяново. По итогам полной реализации проектов МЦД-1 и МЦД-2 к 2024 году предусмотрено обустройство всех остановочных пунктов в новом стандарте транспортного обслуживания. В общей сложности это 66 существующих и перспективных остановочных пунктов.

В «Иволгах 2.0» предусмотрены крепления для велосипедов, специальные места для хранения багажа, зоны для маломобильных пассажиров и комфортные решения для родителей с маленькими детьми. В поездах будет удобно ездить как сидя, так и стоя – здесь есть многоуровневая система поручней с «теплым» покрытием и мягкие панели, на которые можно опираться.

Освещение в поездах утром поможет пассажирам проснуться, а вечером – успокоиться. О здоровье пассажиров позаботится система поддержания микроклимата и обеззараживания воздуха. Наряду с новостными экранами, маршрутными табло и Wi-Fi в вагонах поездов «Иволга» имеются USB-розетки в каждом кресле. В туалетах установлены сенсорные краны и автоматические сушилки для рук.

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