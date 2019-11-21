РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 ноя. Свыше 4,7 миллиарда рублей налогов собрали в подмосковном Красногорске с начала нынешнего года, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

В четверг глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина поздравила сотрудников ИФНС России по Красногорску с профессиональным праздником в День работника налоговых органов РФ.

«Глава округа поблагодарила сотрудников красногорской налоговой за эффективную работу: поступление налоговых и других доходов в консолидированную бюджетную систему РФ за 10 месяцев текущего года выросло на 9,8%. В том числе, рост наполняемости местного бюджета вырос на 12% – с января по октябрь 2019 года в казну городского округа собрано свыше 4,767 миллиарда рублей», – говорится в сообщении.

За безупречную государственную гражданскую службу в налоговых органах 31 сотруднику вручены почетные грамоты.

«Налоги - это основа финансовой и социальной стабильности общества. Пополнение бюджетов всех уровней делает возможным решение таких важных задач, как привлечение инвестиций в экономику округа, развитие социальной сферы, строительство жилья, дорог и другой инфраструктуры», – отметила Хаймурзина.