РИАМО - 21 ноя. Новые точки беспроводного доступа в интернет появились еще почти в 60 столичных библиотеках в октябре, это свыше 85% от общего числа библиотек на территории города, говорится в сообщении пресс-службы департамента информационных технологий Москвы.

«Московская сеть Wi-Fi продолжает развиваться, чтобы как можно больше жителей и гостей столицы могли пользоваться интернетом бесплатно. С подключением новых библиотек, общее число читален с доступом к Wi-Fi достигло 376», – сказал начальник управления обеспечения работы общегородской беспроводной сети Wi-Fi столичного департамента информационных технологий Александр Харитонов

На сегодняшний день библиоцентры с бесплатным интернетом есть во всех 11 округах столицы. Все посетители библиотеки могут одновременно пользоваться доступом в Сеть.

Каждый хот-спот может обеспечить работу беспроводного интернета со скоростью не менее одного мегабита в секунду: с такой скоростью можно достаточно быстро скачать книгу, посмотреть видеоролик или прослушать аудиоматериалы.