РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 ноя. В подмосковном Подольске 26 ноября проведут классные уроки для школьников о семейных ценностях в рамках празднования Дня матери, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Единый день семьи и семейных ценностей в рамках празднования Дня матери в России пройдет в общеобразовательных учреждениях Подольска 26 ноября. Активное участие в мероприятии примут воспитанники дошкольных образовательных организаций и учащиеся 1-11 классов школ, гимназий и лицеев. В рамках праздника для ребят запланирована обширная интерактивная программа – тематические классные уроки «Семейные ценности, семейные реликвии», «У истоков семьи» с приглашением специалистов системы профилактики», – говорится в сообщении.

Также для юных горожан запланированы различные конкурсы, викторины и выставки – «Моя любимая семья», «Гордость школы, гордость семьи», «Моя мама лучшая на свете», «Счастливы вместе», «Читаем всей семьей» и многое другое.

Целью этого мероприятия является возрождение семейных традиций, укрепление духовных ценностей семьи и развитие лучших семейных традиций.