РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 ноя. Мусор в деревне Грибаново подмосковного Красногорска вывезли по просьбе местного жителя, сообщается на портале «Добродел».

Пользователь сообщил, что в деревне Грибаново не вывозят мусор. Он отметил, что договор с региональным оператором был заключен в октябре нынешнего года.

«Уважаемый гражданин! ООО «Рузский региональный оператор» рассмотрел ваше обращение по вопросу вывоза отходов в горокруге Красногорск и сообщает следующее: вывоз отходов по адресу: деревня Грибаново, улица Ленина, дом №49 осуществлен», – ответил исполнительный директор ООО «Рузский региональный Оператор» Иван Козлов.

Он добавил, что вывоз осуществляется в соответствии с договором.

«Дополнительно сообщаем, если плата за обращение с ТКО начисляется неправильно, для перерасчета необходимо обратиться со всеми подтверждающими документами в дополнительный офис регионального оператора по адресу: Красногорск, улица Успенская, дом №5, деловой центр «Успенский», офис 412, 4 этаж. Телефон для связи 8(499)110-27-53 (добавочный 450)», – заключил Козлов.