РИАМО - 21 ноя. Чемпионат и первенство Центрального федерального округа (ЦФО) среди юниоров по авиамодельному спорту стартуют в Орехово-Зуеве 23 ноября, поболеть за участников могут все желающие, сообщается на странице Дворца спорта «Восток» в соцсети «ВКонтакте».

«Дорогие друзья! Приглашаем вас 23-24 ноября во Дворец спорта «Восток» на Чемпионат и Первенство ЦФО среди юниоров по авиамодельному спорту. Соревнования будут проходить в классе моделей F-4BR (кордовые модели-копии), F-1M и F-1D (зальные резино-моторные модели), F-5A (зальные радио-управляемые модели)», – говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, соревнование пройдет по адресу: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом №55. Вход свободный, начало в 10:00.