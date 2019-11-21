РИАМО - 21 ноя. Автопарки подстанций скорой медицинской помощи в Московской области пополнились 76 новыми машинами, две из них получила Орехово-Зуевская подстанция, сообщил Орехово-Зуевскому информагентству представитель администрации горокруга.

«Орехово-Зуевская подстанция скорой помощи является одной из крупнейших и старейших в Московской области. Здесь работают 11 круглосуточных бригад, еще по 5 бригад трудятся на Ликино-Дулевской и Куровской подстанциях. За сутки поступает по 100-150 вызовов. Новые автомобили планируют распределить таким образом: один будет работать в Орехово-Зуеве, второй – на Ликино-Дулевской или Куровской подстанции», – сказал представитель администрации муниципалитета.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, пополнение автопарка произошло благодаря участию в программе губернатора Андрея Воробьева «Здравоохранение Подмосковья». Теперь территорию Орехово-Зуевского городского округа обслуживают 27 автомобилей.