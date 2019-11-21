РИАМО - 21 ноя. Маршрут аэроэкспрессов на Шереметьевском направлении изменили с четверга, по новому графику движения поезда будут следовать от аэропорта Шереметьево до Одинцова, говорится в сообщении пресс-службы компании «Аэроэкспресс».

Обновленный маршрут проходит через крупнейшие деловые кластеры – инноцентр «Сколково» и «Москва-Сити».

«На участке от Одинцова до Белорусского вокзала поезда делают промежуточные остановки на станциях Баковка, Инновационный Центр, Немчиновка, Сетунь, Рабочий поселок, Кунцевская, Фили, Тестовская, Беговая. Далее от Белорусского вокзала аэроэкспрессы следуют в режиме экспресса с остановкой на платформе Окружная, а также с новой остановкой на Савеловском вокзале», – говорится в сообщении.

Благодаря новому маршруту пассажиры получат возможность выбирать самое удобное для них место посадки на аэроэкспрессы. По обновленному маршруту до конца 2019 года начнут курсировать двухэтажные поезда повышенной вместительности и комфортности, произведенные швейцарской компанией Stadler. Первые такие составы уже ходят на данном направлении.

Ранее пресс-служба перевозчика сообщала, что «Аэроэкспресс» продлил маршрут от аэропорта Шереметьево до Одинцова в рамках интеграции с МЦД-1. Благодаря нововведению, добираться до Одинцова из аэропорта Шереметьево и обратно можно будет без пересадок, что существенно облегчит и сократит путь от аэропорта до одного из наиболее крупных городов Московской области, а также всех районов, расположенных вблизи станций Белорусского направления МЖД.