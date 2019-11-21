РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 ноя. Весной 2020 года на клумбах подмосковного Подольска зацветут около 300 тысяч тюльпанов, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Подготовку к весне 2020 года городской округ Подольск начал еще в осенний период текущего года. В это время опытные садоводы высаживают различные луковичные растения, в том числе и тюльпаны. Всего на территории округа будет высажено порядка 300 тысяч луковиц тюльпанов. В первую очередь нынешней осенью их высадили на основные городские клумбы – в сквере Поколений, бульваре Льва Толстого, на пешеходной зоне вдоль улицы Кирова, бульваре Юности», – говорится в сообщении.

Главной причиной посадки тюльпанов осенью является необходимость их укоренения и испытания холодом – нужно, чтобы растения закалились в природных условиях и хорошо перезимовали.

Также в Подольском комбинате благоустройства разрабатывают эскизы украшения клумб цветами и занимаются внедрением новых методов в обработку и посадку разнообразных городских цветов. Так, к празднованию 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне были подобраны специальные сорта тюльпанов, они были высажены в определенной цветовой гамме. Для того, чтобы цветы органично смотрелись на клумбах, их отсортировали по типу и высоте. Рассада состоит из лучших сортов красного, белого, а также желтого цвета.

Помимо этого, сотрудники Подольского комбината благоустройства перед началом зимнего сезона приводят в порядок малые архитектурные формы, а также проводят осеннюю обрезку зеленых насаждений, чтобы весной деревья имели ровную пышную крону.