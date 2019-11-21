РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 ноя. Жители подмосковного Красногорска 23 ноября смогут сдать на переработку макулатуру, пластик, стекло и электролом на традиционной экологической акции «Единый день раздельного сбора», сообщается в группе «РазДельный сбор Красногорск» в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем на акцию «Единый день раздельного сбора»! На переработку можно будет сдать: макулатуру (бумага, картон, газеты, журналы, книги), твердый пластик с маркировкой 1, 2, 4, 5, 6, металл (алюминиевые и консервные банки, крышки, баллончики, фольгу), пакеты от сока и молока, стеклянные банки, бутылки, флаконы, пластиковые пакеты и пленку с маркировкой 2, 4, 5, С/02, С/04, С/05», – говорится в сообщении.

Кроме того, волонтеры будут принимать одежду-ветошь для ткачества и электролом – мелкую бытовую технику, телефоны, компьютеры, принтеры, провода.

«Приносите на благотворительность «добрые крышечки» с маркировкой 2 и 02, одежду в хорошем состоянии, электронику в рабочем состоянии», – добавляется в материале.

В этот раз будет два пункта приема: с 11:00 до 13:00 акцию проведут возле ТЦ «Красный кит» на улице Ленина, а с 14:00 до 16:00 – возле скульптуры «Медведи» на Красногорском бульваре в микрорайоне Павшинская пойма.