РИАМО - 21 ноя. Управляющие компании Реутова внедрили в свою работу специальное мобильное приложение для контроля хода уборки территорий дворов, детских площадок, тротуаров и проезжей части, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета.

«Приложение РГИС – это система, позволяющая контролировать качество уборки дворов, в частности детские площадки, тротуары и проезжую часть. Дворник делает фотографии территории до уборки и после нее. Модераторы в свою очередь следят за исполнением работы в реальном времени», – говорится в сообщении.



Глава Реутова Станислав Каторов протестировал приложение и пообщался с коммунальщиками, которые его уже используют.

«С помощью этого приложения мы сегодня теперь контролируем три элемента уборки наших дворовых территорий: детские площадки, проезжую часть и тротуары», – пояснил Каторов.

По его словам, если через приложение поступило задание убрать, например, проезжую часть конкретной территории от снега, то на экране смартфона прописывается даже трек трактора, который будет ее расчищать.

«Суть в том, что работникам управляющих компаний необходимо сфотографировать или снять на видео ситуацию на каждом участке до и сразу после проведенных работ. А еще в приложении есть сервис прогнозов, поэтому службы уборки могут заранее планировать усиленный режим работы дворников, а также привлечение нужного количества механизированных средств уборки — тракторов, грейдеров и так далее. Особенно это актуально зимой», – пояснил Каторов.

По данным Реутовского информагентства, все управляющие компании городского округа в настоящий момент уже пользуются разработкой, с помощью которой стало возможно отслеживать качество работы всех 250 дворников города.

Если на портал «Добродел» будут поступать жалобы о некачественной уборке той или иной территории, тут же будет видно, какой «мастер чистоты» убирал этот участок и какой техник его контролировал.