РИАМО (МЫТИЩИ) – 21 ноя. Первоклассники из гимназии №16 Мытищ поучаствовали в мероприятии ко Всемирному дню матери, в рамках которого ребятам рассказали, как отмечают праздник в России и за рубежом, сообщается на странице «Библиотека №2 Мытищи МАУК БИЦ» в соцсети «ВКонтакте».

«20 ноября в библиотеке №2 состоялось мероприятие «Мамы разные нужны, мамы всякие важны!». На нем присутствовали учащиеся 1В класса гимназии №16. Библиотекари познакомили присутствующих с историей и обычаями празднования Дня матери в нашей стране и за рубежом», – говорится в сообщении.

Продолжилось мероприятие выступлением детей, они совместно с учителем Ариной Зябко подготовили в подарок мамам и бабушкам концерт: маленькие артисты пели, танцевали, читали стихи, показывали театрализованные сценки. Также сотрудники библиотеки организовали веселые конкурсы, где вместе участвовали дети и мамы.

День матери в России отмечают с 1998 года в последнее воскресенье ноября, в 2019 году – 24 ноября.