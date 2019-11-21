РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 ноя. Сыровар Олег Сирота из подмосковной Истры назвал один из своих сыров «Красногорский», сообщается на официальном сайте городского округа Красногорск.

«Олег Сирота дал новому сорту сыра название «Красногорский». По словам отечественного производителя, это усовершенствованный вариант «Крестьянского» сыра. Особый вкус и яркий аромат придают продукту специальные бактерии, привезенные из Германии. Сыр шестинедельной выдержки уже представлен на рынке», – говорится в сообщении.

Производство сыра является одним из самых популярных видов бизнеса Подмосковья, и одним из видных представителей региона является фермер Олег Сирота.