РИАМО - 21 ноя. Мужчина открыл стрельбу из газового пистолета в ходе конфликта с таксистами около гостиницы Four Seasons в центре столицы, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Инцидент произошел накануне днем. Один из пострадавших таксистов обратился в отделение полиции «Китай-город» и сообщил, что в пробке около гостиницы у него произошел конфликт с неизвестным.

«К нему подошел неизвестный мужчина и потребовал в грубой форме с использованием нецензурной лексики, чтобы он немедленно уезжал. Таксист вышел из автомобиля и объяснил, что впереди пробка и проезжать некуда. <…> Тогда мужчина достал газовый пистолет и сделал несколько выстрелов в водителя, после чего выстрелил в другого таксиста, который пришел ему на помощь», – сказал собеседник.

Полицейские задержали хулигана, им оказался москвич 1986 года рождения.

По данным СМИ, задержанный – 33-летний Илья Сачков, который является совладельцем российской частной компании в области компьютерной безопасности Group-IB. Кроме этого, он является членом экспертных комитетов Госдумы РФ, совета Европы и ОБСЕ.