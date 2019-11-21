РИАМО - 21 ноя. На сайте столичного киноцентра «Соловей», который работает до 2 декабря, появилось обращение администрации к зрителям, в своем письме руководство центра поблагодарило киноманов за многолетнюю преданность.

«К сожалению, сейчас киноцентр «Соловей» - это уже часть ускользающей советской эпохи. Спасибо вам за то, что в течение стольких лет вы неизменно выбирали наш кинотеатр. Спасибо вам за то, что вы были с нами все эти годы! До свидания!» - говорится в обращении.

В марте этого года киноцентру на Красной Пресне исполнилось 30 лет. За прошедшие десятилетия «Соловей» принял более 15 миллионов зрителей.

«Для нас главной ценностью киноцентра «Соловей» всегда были вы, его зрители. Поэтому при составлении репертуара мы всегда ориентировались на ваши предпочтения и очень старались, чтобы на экранах кинозалов (сейчас их 24) вы смотрели все лучшие фильмы, созданные отечественными и зарубежными кинематографистами», - добавляется в письме.

Также на сайте сообщается, что в киноцентре можно приобрести памятные сувениры.

Здание киноцентра «Соловей» создавалось в 1983-1989 годах по проекту выдающихся советских архитекторов В. М. Гинзбурга и Ю. И. Филлера. На месте киноцентра планируется возведение гостиницы с культурно-досуговым комплексом. Заказчики строительства достоверно не известны, однако «Ведомости» связывают их с бывшими акционерами банка «Хованский».

Возможное закрытие и снос «Соловья» вызвали возмущение у москвичей. Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков направил в мэрию Москвы письмо с просьбой выкупить здание киноцентра. По данным «Ведомостей», столичные власти решили рассмотреть просьбу Михалкова, но скорее всего откажутся от этого предложения.