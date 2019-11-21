РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 21 ноя. В четверг в аэропорту Домодедово все желающие могут бесплатно поучаствовать в мастер-классе по азам гуслицкой росписи и собственноручно расписать открытку, мероприятие продлится до 14:00, передает корреспондент «РИАМО в Домодедове».

Мастер-класс организовал туристско-информационный центр Егорьевска по приглашению ТИЦ «Наше Подмосковье». В рамках мероприятия всем желающим предоставлена возможность познакомиться с достопримечательностями городского округа, его главными туристическими маршрутами, производством.

«Сегодня (21 ноября - ред.) Егорьевский музей на площадке ТИЦ предоставляет возможность обучиться азам гуслицкой росписи. Роспись уникальная, самобытная, характерная только для нашего региона, и каждый желающий может собственноручно расписать открытку в стиле гуслицкой росписи и увезти с собой такой сувенир», – сказала руководитель туристско-информационного центра Егорьевска Дарья Жуланова.

Также на площадке представили игру в кегли, воссозданную по экспонатам Егорьевского музея. На их основе был создан новый комплект кукол-кегель.

«Месяц назад в Саратове на Всероссийском конкурсе «Туристический сувенир» сувенир Егорьевского музея получил Гран-при в номинации «Лучший туристический сувенир музея высшей ценовой категории», – отметила Жуланова.