РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 21 ноя. В дошкольных учреждениях подмосковных Котельников накануне прошли праздничные мероприятия ко Всемирному дню ребенка, в них приняли участие более 1 тысячи воспитанников, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Двадцатого ноября отмечался Всемирный день ребенка.

«Котельники присоединились к важному празднику. Во всех дошкольных учреждениях города проходили различные мероприятия, где участвовало более 1 тысячи воспитанников», – говорится в сообщении.

Также в округе прошел День правовой помощи. В его рамках провели консультационный марафон по вопросам защиты прав несовершеннолетних и их родителей.

Начальник сектора по делам несовершеннолетних Ирина Ярцева, представитель уполномоченного по правам ребенка в Московской области Виктория Парахина, а также сотрудники администрации проконсультировали семь семей по вопросам взыскания алиментов, получения детских пособий, восстановления документов, восстановления родительских прав и доказательства родства, а также другим.