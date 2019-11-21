РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 ноя. В 2020 году На границе Москвы и Подольска у Варшавского шоссе в 2020 году начнется строительство горнолыжного комплекса с пятью трассами, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«На участке площадью 178 гектаров, расположенном в новой Москве, вблизи деревень Ознобишино и Акишово, появится горнолыжный комплекс с пятью трассами. Он будет находиться на границе Москвы и Подольска и примыкать к Варшавскому шоссе, что обеспечит транспортную доступность и удобство для посетителей. Проектирование и строительство горнолыжного комплекса начнется в 2020 году», – говорится в сообщении.

По словам руководителя департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина, строительство комплекса будет вестись на средства бюджета города. Они предусмотрены в Адресной инвестиционной программе (АИП). Стоимость первой очереди ориентировочно составит 2,1 миллиарда рублей.

Первая очередь включает строительство горнолыжного склона из пяти трасс, подъемных устройств, физкультурно-оздоровительного комплекса площадью 6 тысяч квадратных метров, административно-бытового корпуса, инженерной инфраструктуры и дорожной сети. Также появится парковка на 500 машин.