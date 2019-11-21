РИАМО - 21 ноя. Возгорание на складе, которое произошло в четверг в 11:04 на улице Шоссейная, дом 1Н Москвы, оперативно локализовали, общая площадь пожара составила 100 квадратных метров, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по столице.

«В 12:07 пожар был локализован», - говорится в материале.

Ранее оперативно прибывшими пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что происходит загорание в одноэтажном металлическом складском здании.

Возгорание складируемых вещей произошло на площади 100 квадратных метров.

Благодаря слаженным действиям пожарных угроза распространения огня на соседние строения была вовремя снята. Информация о пострадавших не поступала.