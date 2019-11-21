РИАМО – 21 ноя. Экстренные службы проверяют несколько объектов на территории столицы после волны анонимных сообщений о заложенных бомбах, сообщает «Интерфакс».

Утром в четверг по Москве прокатилась волна сообщений о «минировании». Проводилась эвакуация из нескольких столичных колледжей из-за поступивших анонимных угроз.

«В настоящее время проверяются сигналы о якобы заложенных взрывных устройствах на агрорынке «Фуд Сити» на Калужском шоссе, нескольких корпусах МФЮА на Варшавском шоссе, и одном из объектов на улице Введенского на юго-западе Москвы», – сообщил агентству источник в правоохранительных органах.

Для проверки сообщений о заложенных бомбах эвакуировали порядка 3 тысяч человек.