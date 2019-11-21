РИАМО – 21 ноя. Дочерняя компания «Газпрома» — «Газпром газораспределение» — планирует продать на Московской бирже 850,6 миллионов акций, что составляет 3,5% от капитала холдинга, сообщает Федеральное агентство новостей.

По текущим котировкам указанная сумма акций оценивается примерно в 211 миллиардов рублей.

«Прием заявок будет осуществляться 21 ноября 2019 года с 10:00 до 17:00 по московскому времени», — следует из сообщения.

Капитализация «Газпрома» на 20 ноября текущего года составляет 5,9 триллиона рублей.