РИАМО - 21 ноя. Звание «Почетный гражданин Московской области» планируют присвоить академику РАН Владимиру Кашину, соответствующее ходатайство поддержала Мособлдума, передает корреспондент РИАМО.

Ранее, в преддверии Дня России, академик Российской академии наук, доктор сельскохозяйственных наук, председатель комитета по аграрным вопросам Госдумы Владимир Кашин получил орден «За заслуги перед Московской областью I степени».

«Дума постановила поддержать ходатайство о присвоении почетного звания «Почетный гражданин Московской области» Владимиру Ивановичу Кашину», - сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов.

Соответствующее постановление депутаты поддержали единогласно.