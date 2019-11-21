РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 21 ноя. Жителей подмосковного Красногорска 23 ноября приглашают на пройти диспансеризацию в лечебных учреждениях округа, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Двадцать третьего ноября во всех государственных лечебно-профилактических учреждениях округа Красногорск пройдет Единый день диспансеризации», – говорится в сообщении.

Диспансеризация – комплекс мероприятий, включающий в себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, проводимые в целях оценки состояния здоровья, в том числе определение группы здоровья и группы диспансерного наблюдения.

При посещении поликлиники необходимо при себе иметь паспорт и полис ОМС.

Как пройти диспансеризацию в Подмосковье>>