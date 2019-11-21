РИАМО - 21 ноя. Около 500 работников столичного метро дежурят на станциях Московских центральных диаметров и станциях подземки, с которых есть пересадка на диаметры, они помогают пассажирам сориентироваться на месте, сообщает ТАСС.

«Сотрудники будут дежурить у входов на станции метро и диаметров, в кассовых зонах и в зоне турникетов. Узнать дежурных по станции помогут ярко-красные жилеты с логотипом МЦД, а также красные повязки на рукавах. Дежурить на станциях они будут преимущественно в часы пик», - сказал начальник дирекции МЦД столичного Дептранса Андрей Акимов.

Дежурные помогут найти выход из метро к станциям МЦД, покажут линии нового наземного метро на элементах городской навигации, расскажут, как совершить бесплатную пересадку между подземкой и диаметрами. Кроме того, всем обратившимся помогут перекодировать карту «Тройка» для проезда по МЦД.

Московские центральные диаметры – масштабный проект по развитию пригородного городского пассажирского железнодорожного транспорта в Москве и Подмосковье.

Официальный запуск первого этапа МЦД состоится в четверг с участием президента РФ Владимира Путина. Однако уже сейчас по МЦД-1 (D1) Одинцово – Лобня и МЦД-2 (D2) Нахабино – Подольск начали курсировать новые поезда «Иволга». Они ходят в смешанном режиме с обычными электричками.

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