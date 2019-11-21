РИАМО - 21 ноя. Спортивный комплекс «Реутов Арена» с ледовой ареной, фитнес-центром и тремя бассейнами официально откроется на Юбилейном проспекте Реутова 8 декабря, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета.

«Глава городского округа Реутов Станислав Каторов накануне вечером лично проверил готовность спорткомплекса, оценив качество проведенных работ. На площади около 3 тысяч квадратных метров расположены три бассейна, спа-зоны, фитнес-центр, ледовая арена, которая способна принимать соревнования российского и международного уровней, а также лаунж-зона для родителей», – говорится в сообщении.

По данным Реутовского информагентства, ледовая площадка уже работает и полностью загружена с 8:00 до 01:00. Помимо массового катания, на ней проводятся пробные занятия детских школ фигурного катания и хоккея, в состав которых записались уже свыше 500 реутовчан. Практически готовы к приему посетителей раздевалки, детская и фитнес- зоны, кафе и два бассейна, дооснащается тренажерный зал на втором этаже. Работы по подготовке большой чаши бассейна на третьем этаже пока ведутся.

Ранее на месте спортивного комплекса находились незаконно установленные мойка и автостоянка. После проведения судебных разбирательств они были демонтированы, участок освобожден от мусора.