РИАМО - 21 ноя. Около 2,4 тысячи парковочных мест создадут около станций МЦД-1 и МЦД-2 в 2020 году, большая часть парковок появится около станций МЦД-1, соответствующие данные указаны в презентации к докладу в Мособлдуме министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика.

«Планируем увеличить количество парковочных мест около станций МЦД-1, МЦД-2. Всего до 2024 года планируется создать 12,6 тысячи парковочных мест с учетом существующих 2,9 тысячи. В 2019 году обустроено уже 1,8 тысячи. В 2020 году планируется 2,4 тысячи, в 2021-2024 годы - 5,4 тысячи», - говорится в презентации.

При этом наибольшее число парковочных мест будет создано в 2020 году около станций МЦД-1 (Одинцово-Лобня).

Московские центральные диаметры – масштабный проект по развитию пригородного городского пассажирского железнодорожного транспорта в Москве и Подмосковье. В четверг состоится официальный запуск первого этапа МЦД, это два направления: МЦД-1 (D1) Одинцово – Лобня и МЦД-2 (D2) Нахабино – Подольск.

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