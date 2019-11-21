РИАМО (МЫТИЩИ) – 21 ноя. Завершено строительство таунхауса №695 в составе ЖК «Экодолье Шолохово» в деревне Шолохово городского округа Мытищи, говорится в сообщении в пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Застройщиком жилого комплекса является ООО «Экодолье Шолохово». Построенный таунхаус относится к типу Исеть и имеет площадь порядка 575 квадратных метров.

«Надзор за строительством малоэтажного жилья, к которому относятся таунхаусы, в Московской области возложен на подведомственное Главгосстройнадзору ГБУ МО «СтройЭксперт», – сказал руководитель надзорного ведомства Артур Гарибян.

В ходе выезда на объект специалисты ГБУ МО «СтройЭксперт» провели осмотр построенного жилого дома, замечания по представленной проектной документации отсутствовали.

«В построенном 2-х этажном доме предусмотрено 8 блоков, каждый из которых имеет чердачные помещения. В каждом блоке на первом этаже предполагается размещение входной группы, холла, кухни-столовой, комнаты, кладовой и санузла. На втором размещены коридор, две спальни и санузел», – добавляется в сообщении.

По итогу осмотра ГБУ МО «СтройЭксперт» выдало застройщику акт о соответствии объекта требованиям, установленным в разрешении на строительство, градостроительном плане земельного участка, проектной документации.

Всего на прошлой неделе работниками ГБУ МО «СтройЭксперт» осуществлено 40 осмотров объектов капитального строительства. Из них 16 жилых, 11 производственно-логистических, 13 социальных объектов.