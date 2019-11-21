РИАМО - 21 ноя. Новая масштабная общественная зона с яблоневым садом появится к 2023 году в Западном округе столицы на пересечении Аминьевского шоссе с железнодорожными путями Киевского направления Московской железной дороги, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Зону создадут в рамках строительства жилого комплекса «Вестердам». Концепция благоустройства комплекса разработана и уже утверждена застройщиком.

«Важной частью проекта станет существующий здесь яблоневый сад площадью 4 гектара. Его планируется благоустроить: обустроить пешеходные дорожки и места отдыха, привести в порядок существующие плодовые деревья и высадить новые», – сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

В соответствии с утвержденным проектом благоустройства на закрытой территории ЖК появятся Центральный бульвар и два двора – Западный и Восточный. Бульвар будет пешеходным, а дворы камерными. Озеленить каждый из них намерены в определенной стилистике. Индивидуальность Центрального бульвара подчеркнут растения из белого сада. Западный двор оформят в цветовой палитре золотого сада, а Восточный – красного.

В рамках реализации проекта ЖК «Верстердам» будет построено четыре жилых корпуса общей площадью около 175 тысяч квадратных метров.