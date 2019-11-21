РИАМО - 21 ноя. В столице 23 ноября станет самым холодным днем текущей недели, после полудня температура опустится до минус 3 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

Похолодание пришло в Москву вечером 20 ноября. Ночь на 20 ноября еще была теплой – она стала самой теплой в нынешнем столетии. Сейчас температура стала отрицательной – ночь на четверг оказалась самой холодной с начала осени.

«Местным жителям надо готовиться к затяжному периоду холодной погоды. Например, в Москве по меньшей мере до начала следующей недели даже днем столбики термометров не поднимутся выше минус 1-2 градусов. А самая низкая температура ожидается в субботу: после полудня около минус 3 градусов, это почти на 4 градуса ниже ноябрьской нормы», – говорится в сообщении.

Ранее синоптики прогнозировали, что до конца недели в столице будет морозно и солнечно.