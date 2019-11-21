РИАМО - 21 ноя. Мужчина разбил молотком голову своему приятелю во время пьяной ссоры на востоке Москвы, пострадавший скончался в больнице, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы столичного главка МВД РФ.

Инцидент произошел в квартире на улице Ивантеевская. 40-летнего мужчину госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой и другими повреждениями головы. Пострадавший умер, несмотря на оказанную медицинскую помощь.

«Полицейские задержали мужчину, который после совместного распития спиртных напитков, нанес знакомому не менее двух ударов молотком по голове», – сказал собеседник агентства.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.