РИАМО - 21 ноя. За девять месяцев 2019 года шесть сельскохозяйственных предприятий Подмосковья произвели 100 миллионов яиц, лидером стала «Шепиловская птицефабрика» из Серпухова, говорится в сообщении пресс-службы Минсельхозпрода Московской области.

«В области производство яиц осуществляется на шести предприятиях. В год ими производится порядка 86 миллионов штук яиц. С начала года на этих предприятиях произвели 60,5 миллиона штук яиц, а во всех категориях хозяйств региона всего произведено чуть больше 100 миллионов штук», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Он добавил, что 90% от произведенного количества яиц направляется на инкубацию, используется в племенных целях и для получения суточного молодняка сельскохозяйственной птицы.

«На пищевые цели используется 8,6 миллиона штук яиц в год, это 10% от произведенного птицеводческими предприятиями региона», – отметил Разин.

Наиболее крупным птицеводческим предприятием Подмосковья по производству яйца стала «Шепиловская птицефабрика» городского округа Серпухов. Предприятие является племенным репродуктором по разведению перепелов японской породы. Валовое производство перепелиных яиц за девять месяцев 2019 года составило 19,2 миллиона штук.

Еще одно крупное предприятие – птицефабрика «Элинар-Бройлер» Наро-Фоминского округа с производством инкубационного куриного яйца в количестве 18 миллионов штук.

«Майские просторы» из Сергиево-Посадского городского округа производят 17,4 миллиона штук, «Кобб-Раша» из Богородского городского округа – 10,8 миллиона штук, «Генофонд» – 1,7 миллиона штук и «Смена» – 0,9 миллиона штук в Сергиево-Посадском округе.