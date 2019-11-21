РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 ноя. В 2020 году образовательный комплекс создадут на базе детсада «Бригантина» в деревне Марусино Люберец, сообщила первый замглавы администрации горокруга Ирина Назарьева.

Двадцатого ноября глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий провел внеплановую встречу с жителями микрорайона Самолет. Жители поинтересовались за кем будут закреплены два новых детсада на 120 и 250 мест – за детским садом «Бригантина» в деревне Марусино или нет. Они переживали, что приоритет при зачислении будут иметь дети из Марусина.

«Закрепление садов за «Бригантиной» сделано для того, чтобы сделать большой образовательный комплекс. Зарплата у воспитателей и нянь будет выше, так как ведется подушевое финансирование. Все места в детсадах будут закреплены за домами микрорайона Самолет», – сказала Назарьева.

Она добавила, что ввод детских садов запланирован в I квартале 2020 года. Приоритет при зачислении в новые корпусы детсада будут иметь дети, проживающие в микрорайоне Самолет, но посещающие детсады Люберец.

«Таких заявлений 80. Дети эти в очереди находились раньше, поэтому они и будут зачислены в первую очередь», - отметила Назарьева.

Еще одна жительница спросила, будут ли строить детский сад в деревне Марусино.

«Проводилось голосование по строительству детсадов на портале «Добродел» на разных территориях – и там, где есть возможность построить детсад, и где нет. В Марусине земельного участка под детский сад нет», – заключила Назарьева.