РИАМО - 21 ноя. Неизвестный проник в квартиру девятиэтажки на Ломоносовском проспекте, где взломал сейф и похитил имущество на сумму свыше 1 миллиона рублей, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы столичного главка МВД РФ.

В полицию с заявление о краже из квартиры обратилась 74-летняя хозяйка жилья.

«Неизвестный спустился с чердака по веревочной лестнице, отжал балконную дверь и проник в квартиру на восьмом этаже девятиэтажного дома, откуда совершил кражу денежных средств и ювелирных изделий», – сказал собеседник агентства.

По его словам, материальный ущерб составил более 1 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.