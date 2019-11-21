РИАМО - 21 ноя. Два жилых дома по программе реновации в столичном районе Зюзино введут в эксплуатацию в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«В районе Зюзино на Керченской улице, владение 26 корпус 1 и владение 30, корпус 1 возводят монолитные конструкции двух жилых домов для переселения по программе реновации. Ввод в эксплуатацию планируется в 2021 году», – сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Жилые дома расположены рядом друг с другом и строятся по индивидуальному проекту. Для отделки фасадов зданий использованы клинкерная плитка и пиленый фасадный кирпич. Для придания зданию единого стиля будут установлены короба под кондиционеры.

Всего в двух домах разместятся 232 квартиры: однокомнатных – 82, двухкомнатных – 66, трехкомнатных – 84. Общая площадь квартир составит более 14 тысяч квадратных метров.

Первые этажи будут нежилыми – здесь смогут разместиться объекты социального, коммерческого и культурного назначения. Планируется организовать центр информирования населения.

Новостройки оборудуют системами охраны входов, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией.

Территорию вблизи жилых домов озеленят и благоустроят: оборудуют детскую игровую площадку, спортивную площадку и площадки для отдыха взрослых. В дополнение к подземным одноэтажным парковкам будут обустроены машино-места на открытых плоскостных стоянках, в том числе и для маломобильных граждан.

«В настоящее время в Юго-Западном округе в стадии строительства находятся 14 жилых домов на 2565 квартир для переселения по программе реновации. Жилая площадь составляет 146,07 тысячи квадратных метров. В районе Зюзино новые квартиры получат жители 182 жилых домов, для начала переселения подобраны 14 стартовые площадки», – добавил Бочкарев.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5173 домов. Сейчас для ее реализации подобрана 361 стартовая площадка.