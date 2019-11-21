РИАМО (КОРОЛЕВ) – 21 ноя. Автолюбителям из подмосковного Королева рассказали о важности использования детских удерживающих кресел и ремней безопасности, сообщил «РИАМО в Королеве» начальник отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу Сергей Адамов.

«Автоинспекторы Королева с целью профилактики ДТП с участием детей-пассажиров и пропаганды необходимости использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств провели оперативно-профилактическое мероприятие «Детское кресло», – сказал Адамов.

В рамках социального проекта «Один щелчок спасает жизнь» Госавтоинспекция Королева напомнила водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения и использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства.

Водителям рассказали о целях и задачах проекта, каждому раздали памятку о том, как пристегивать детское удерживающее устройство.