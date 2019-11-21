РИАМО - 21 ноя. Депутаты Мособлдумы расширили административную ответственность за нарушения порядка инвентаризации захоронений, соответствующие поправки внесли в четверг в кодекс региона об административных правонарушениях, передает корреспондент РИАМО.

«Предлагается распространить административную ответственность на случай несоблюдения требований при выдаче удостоверений о захоронении, установить административную ответственность за несоблюдение порядка или срока проведения инвентаризации мест захоронения», - сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Керселян.

Законопроект в третьем чтении поддержали большинство депутатов.