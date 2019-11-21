РИАМО - 21 ноя. В четверг в 11:04 на улице Шоссейная, дом 1Н Москвы загорелся склад, общая площадь возгорания которого составляет около 100 квадратных метров, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по столице.

«Оперативно прибывшими пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что происходит загорание в одноэтажном металлическом складском здании», - говорится в материале.

Возгорание складируемых вещей произошло на площади 100 квадратных метров.

Угрозы распространения огня на соседние строения нет. Информация о пострадавших не поступала.