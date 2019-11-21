РИАМО - 21 ноя. Пришедшая в Московский регион морозная погода с отсутствием снега не повлияет на посевы озимых культур в Подмосковье, сообщил РИАМО в четверг министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Похолодание и ночные заморозки никак не повлияют на озимые посевы в Подмосковье. Заморозки до минус 10 градусов не представляют никакой опасности для озимых. И хотя поля не укрыты снегом, который является защитой от морозов, температура еще не настолько низкая, чтобы повредить озимым культурам. На сегодняшний день критических условий не наблюдается. По результатам исследований растения чувствуют себя нормально», - сказал Разин.

Площадь засеянной озимыми земли под урожай 2020 года в Подмосковье составляет 95,8 тысячи гектаров, из них на зерновые приходится порядка 84 тысяч гектаров, рапс - около 12 тысяч гектаров.

Ранее синоптики сообщили, что в Центральной России с опозданием на 11 суток наступила метеорологическая зима. К утру четверга в подмосковных Черустях зафиксировали минус 11,8 градуса. В ближайшие несколько ночей в условиях малооблачной погоды зимние морозы в Московском регионе сохранятся.