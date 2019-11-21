РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 ноя. Около 30 учащихся школы №4 в микрорайоне Львовский подмосковного Подольска приняли участие в торжественной церемонии посвящения в кадеты, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В среду, 20 ноября, в школе №4 микрорайона Львовский состоялась торжественная церемония посвящения в кадеты учеников 5 класса. На мероприятии присутствовал офицер воинской части 34608, которая взяла на себя шефство над этим классом», – говорится в сообщении.

Как отметила заместитель директора школы Елена Даниленко, в кадетском классе 28 человек, это первый такой класс в микрорайоне Львовский. Ребята занимаются по специальной программе: изучают два иностранных языка, проходят военную подготовку, принимают участие в ежедневных построениях, сдают рапорт, маршируют строевым шагом.