РИАМО - 21 ноя. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг приняли в третьем чтении проект закона «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», передает корреспондент РИАМО.

«Решение принято в целом», - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Как уточняется в пояснительной записке к документу, проект бюджета фонда ОМС на 2020-2022 годы сформирован в соответствии с Бюджетным кодексом России, федеральным законом №326 «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и другими законодательными и нормативными актами.

Общий объем расходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области на 2020 год составляет 133,3 миллиарда рублей, основной расходной статьей является финансовое обеспечение медицинской помощи в рамках базовой программы ОМС на территории региона. На 2021 год расходы планируются в размере 136,8 миллиарда рублей, в 2022 году - 143,9 миллиарда рублей.

Объем межбюджетного трансферта из бюджета Федерального фонда ОМС соответствует объемам субвенций, предусмотренных в законопроекте о бюджете фонда ОМС на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, и составляет на 2020 год - 109,8 миллиарда рублей, на 2021 год – 116,4 миллиарда рублей, на 2022 год – 122,7 миллиарда рублей.