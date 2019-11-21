РИАМО (МЫТИЩИ) – 21 ноя. В Мытищах заработало мобильное приложение «Проверки Подмосковья», позволяющее оперативно осуществлять контроль за качеством уборки дворовых территорий, сообщил глава городского округа Виктор Азаров.

«В начале осени мы всегда проверяем готовность ресурсов к уборке снега и оцениваем наши силы и возможности. Совсем недавно министерство благоустройства внедрило дополнительный инструмент – мобильное приложение «Проверки Подмосковья» для управляющих организаций», – написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Приложение поможет контролировать работу дворников по уборке снега и ежедневно отслеживать качество содержания дворовых территорий, а также оперативно реагировать на жалобы жителей.

Мобильное приложение «Проверки Подмосковья» позволяет практически в режиме онлайн реагировать на жалобы населения, поступающие на портал «Добродел».