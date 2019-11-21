РИАМО - 21 ноя. В 2020 году размер трудового патента для иностранных граждан в Подмосковье составит 5,1 тысячи рублей, по сравнению с 2019 годом он вырос на 350 рублей, соответствующий закон приняли в четверг на заседании Мособлдумы.

Законопроект депутатам представил председатель комитета Мособлдумы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Тарас Ефимов.

«Данный законопроект отражает коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда и применяющийся вместе с федеральным коэффициентом-дефлятором для определения размера ежемесячного авансового платежа по НДФЛ для иностранных граждан, которые работают по патенту на территории Подмосковья. Предлагаем на 2020 год коэффициент установить в размере 2,34418. Такая погрешность необходима, чтобы ежемесячный платеж был 5,1 тысячи рублей», - сказал Ефимов.

Законопроект в третьем чтении поддержали большинство депутатов.