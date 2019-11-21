РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 21 ноя. С 1 ноября текущего года заработала новая система формирования очереди в детсады Люберец, из-за чего в существующей ранее очереди произошли сбои, их устраняют, сообщила начальник управления образованием администрации горокруга Виктория Бунтина.
20 ноября глава Люберец Владимир Ружицкий провел внеплановую встречу с жителями микрорайона Самолет с участием сотрудников администрации. Жители обратили внимание на то, что очередь в детсады странным образом сдвинулась назад.
«С 1 ноября произошли изменения в правилах формирования очереди в детсады – заработала новая система. В связи с этим произошли сбои, могли быть сдвиги в очереди. Мы работаем с каждым конкретным случаем, решаем проблему», – сказала Бунтина.
Она добавила, что очередь также может сдвигаться из-за включения в нее льготников. Льготы имеют дети из многодетных семей; дети-инвалиды или те, у кого один из родителей имеет инвалидность; дети следователей, прокуроров, сотрудников полиции, военнослужащих или тех, чьи родители пострадали при аварии на Чернобыльской АЭС. Также приоритетом является постоянная регистрация на закрепленной за детсадом территории.
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