РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 ноя. Более 40 благодарностей от жителей поступило в адрес сотрудников теротдела Госадмтехнадзора в подмосковном Подольске в текущем году, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Подольчане активно выражают благодарность сотрудникам отдела в решении их проблем по вопросам благоустройства. За 2019 год в адрес территориального отдела №35 поступило более 40 благодарностей от жителей округа», – говорится в сообщении.

Как отметил начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов, отклик жителей – одна из важных составляющих работы ведомства. Именно реакция населения является главным подтверждением компетентности его сотрудников.

Так, на прошедшей неделе в горокруге благодаря инспекторам была приведена в порядок дорога по улице Цементный проезд. Жители поблагодарили инспекторский состав за проделанную работу.